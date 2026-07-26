Мощь — это 8000 мАч, 45 Вт, IP65 и Snapdragon 4 Gen 4. Раскрыты характеристики Poco M8 Power

Этот смартфон будет обновляться 6 лет

Инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики пока еще не представленного официально смартфона Poco M8 Power. «Фишкой» устройства станет большой аккумулятор емкостью 8000 мАч. Также аппарат получит большой экран AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит.

Изображение: Poco

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Смартфон получил оперативную память LPDDR4X и флеш-память UFS 2.2. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп, основной — 50 Мп. Смартфон будет поддерживать проводную 45-ваттную зарядку, в качестве программной оболочки выступит HyperOS 3. Аппарат получит четыре больших обновления Android, а патчи безопасности будут выходить в течение 6 лет.

Среди прочих особенностей — ИК-излучатель и защита IP65. Новинка будет доступна в трех цветах корпуса. Стоимость смартфона пока не раскрыта.

Йогеш Брар ранее много раз сливал характеристики ещё не выпущенных устройств (Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, OnePlus 11), и все они впоследствии подтверждались.