Мощь — это 8000 мАч, 45 Вт, IP65 и Snapdragon 4 Gen 4. Раскрыты характеристики Poco M8 Power

Этот смартфон будет обновляться 6 лет

Мобильные телефоны

Инсайдер Йогеш Брар раскрыл характеристики пока еще не представленного официально смартфона Poco M8 Power. «Фишкой» устройства станет большой аккумулятор емкостью 8000 мАч. Также аппарат получит большой экран AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит.

Изображение: Poco

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Смартфон получил оперативную память LPDDR4X и флеш-память UFS 2.2. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп, основной — 50 Мп. Смартфон будет поддерживать проводную 45-ваттную зарядку, в качестве программной оболочки выступит HyperOS 3. Аппарат получит четыре больших обновления Android, а патчи безопасности будут выходить в течение 6 лет.

Среди прочих особенностей — ИК-излучатель и защита IP65. Новинка будет доступна в трех цветах корпуса. Стоимость смартфона пока не раскрыта.

Йогеш Брар ранее много раз сливал характеристики ещё не выпущенных устройств (Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, OnePlus 11), и все они впоследствии подтверждались.

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