До 194,4 Мбит/с: названы самые быстрые операторы мобильного интернета в метро Москвы

Исследование проводилось в первую неделю октября 2026 года

Средняя скорость скачивания данных на 24 загруженных станциях московского метро достигла 185 Мбит/с. По итогам исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily первое место по совокупности показателей занял «Билайн», опередив «МегаФон», МТС и Т2.

До 194,4 Мбит/с: названы самые быстрые операторы мобильного интернета в метро Москвы
Источник изображения: ИИ ChatGPT

Замеры проводились в первую неделю октября на станциях с интенсивным пассажиропотоком, включая «Комсомольскую», «Курскую», «Китай-город» и «Площадь Революции». Специалисты проверяли связь на всем пути пассажиров — от входов и вестибюлей до платформ.

«МегаФон» показал максимальную среднюю скорость загрузки — 194,4 Мбит/с. У МТС результат составил 186,8 Мбит/с, у «Билайна» — 185,3 Мбит/с, у Т2 — 173 Мбит/с. По скорости отправки данных лидировал «Билайн» с показателем 84 Мбит/с. Оператор также продемонстрировал наименьшую задержку сигнала — 31 мс — и самое быстрое время загрузки тестовой веб-страницы Kepler: 2,99 секунды.

Кроме того, «Билайн» обеспечил подключение к сети пятого поколения 5G NR в 99,48% времени измерений. У Т2 этот показатель составил 83,12%. МТС и «МегаФон» работали исключительно в сетях LTE.

В итоговом рейтинге «Билайн» набрал 14 баллов, «МегаФон» — 11, МТС — 9, Т2 — 7. Исследование качества связи в тоннелях метро агентство представит позднее.

Сети и серверыМегаФонБилайнРоссиясвязьИсточники:TelecomDaily

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