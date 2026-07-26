Xiaomi напечатала миллион книг о том, как пользоваться смартфоном — их раздадут бесплатно

Xiaomi запустила в Китае масштабную программу поддержки пожилых пользователей: компания напечатал 1 миллион экземпляров печатного пособия «Руководство по использованию смартфона для пожилых людей». Получить инструкцию можно бесплатно в фирменных магазинах Xiaomi Home — каждому посетителю выдают по одному экземпляру.

Изображение: Xiaomi через IT Home

Руководство создано специально для тех, кому сложно разобраться с современными смартфонами. В нем простым языком объясняются основные функции устройства: как увеличить размер текста и громкость, распознавать значки приложений, добавлять контакты, устанавливать и удалять программы, менять обои и выполнять другие повседневные операции. Отдельное внимание в пособии уделено базовым настройкам, которые часто вызывают трудности у начинающих пользователей.

Это уже не первый подобный проект компании. В феврале Xiaomi выпустила предыдущую партию печатных инструкций — тогда через более чем 2000 фирменных магазинов было распространено свыше 70 тысяч экземпляров. Новый тираж в миллион копий стал значительно более масштабным продолжением инициативы.