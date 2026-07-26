Самолет, который летит почти сутки: сверхдальнемагистральный Airbus A350-1000ULR прибыл в Австралию, за его полетом следило 3 миллиона человек

Полет длился более 19 часов, но уже второй полет назад в Европу будет дольше — 23 часа

Первый Airbus A350-1000ULR, созданный специально для программы сверхдальних перелетов Qantas Project Sunrise, впервые прибыл в Австралию. Самолет выполнил беспосадочный перелет из французской Тулузы в Мельбурн, в воздухе он находился 19 часов 13 минут. Этот рейс стал частью масштабной сертификационной программы, в рамках которой самолет должен провести в испытательных полетах около 75–80 часов.

Фото: Airbus

На борту находились девять членов экипажа. Вместо пассажиров салон был заполнен более чем тысячей датчиков, которые в режиме реального времени отслеживали работу ключевых систем лайнера: температуру, давление, уровень шума, вибрации.

Чтобы максимально приблизить испытания к условиям реального коммерческого рейса, инженеры даже имитировали присутствие пассажиров. Некоторые кресла оборудовали системами нагрева, которые воспроизводили количество тепла, выделяемого сотнями людей в салоне. Это позволило проверить эффективность системы кондиционирования и климат-контроля при полной загрузке самолета.

Фото: Airbus

Главной особенностью версии A350-1000ULR (Ultra Long Range) стал дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров. Благодаря увеличенному запасу топлива лайнер сможет выполнять беспосадочные перелеты продолжительностью до 22 часов, преодолевая расстояния, которые раньше считались практически недостижимыми для регулярной пассажирской авиации.

Фото: Airbus

Именно такие маршруты являются главной целью программы Project Sunrise. Qantas планирует в 2027 году открыть прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Эти направления должны стать одними из самых длинных регулярных пассажирских маршрутов в истории авиации.

Следующий этап испытаний запланирован на 27 июля. Самолет отправится обратно в Европу, причем продолжительность обратного перелета составит около 23 часов. Во время этого рейса специалисты Airbus и Qantas проверят работу системы перекачки топлива, а также эффективность климатической системы в условиях сверхдлительного полета.

Всего австралийская авиакомпания заказала 12 самолетов Airbus A350-1000ULR. Каждый лайнер получит салон на 238 пассажиров, включая шесть люксов первого класса, 52 бизнес-люкса, 40 кресел премиум-экономкласса и 140 мест класса эконом. Кроме того, в самолете предусмотрят специальную зону, где пассажиры смогут размяться во время многочасового перелета.

Испытательный рейс вызвал огромный интерес у любителей авиации. По данным сервиса Flightradar24, за полетом первого A350-1000ULR в режиме реального времени следили почти 3 миллиона человек.