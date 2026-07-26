Южная Корея переведёт крупный порт на физический ИИ: автономные краны заработают к 2032 году

Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи представило стратегию Physical AI Port, предусматривающую создание портов, где системы искусственного интеллекта будут анализировать обстановку, принимать решения и управлять погрузочной техникой. Первые испытания пройдут в порту Кванъян (Gwangyang), а затем технологии внедрят на первом этапе нового порта Чинхэ (Jinhae), который должен открыться в 2032 году.

Программа охватывает автономные портовые краны, автоматические транспортные платформы AGV (Automated Guided Vehicle), единую систему управления терминалом на базе ИИ и беспилотные комплексы для опасных операций, включая установку контейнерных замков и швартовку судов. Система будет использовать данные о судах, грузах, автомобильных перевозках и работе порта в реальном времени, чтобы распределять технику и оптимизировать грузопотоки.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

К 2035 году министерство рассчитывает увеличить производительность портов на 30%, занять 10% мирового рынка портового оборудования и выйти в число лидеров по четырём ключевым направлениям технологий физического ИИ. Для обучения моделей также создадут систему управления эксплуатационными и логистическими данными, собираемыми в портах.

Первый этап порта Чинхэ включает 9 причалов, 198 автономных кранов, из которых 36 будут обслуживать суда и 162 — контейнерные площадки, а также 171 беспилотную транспортную платформу AGV и терминальную систему управления на базе ИИ. Инвестиции в эту инфраструктуру оцениваются примерно в 7,92 трлн вон (около $5,36 млрд).

Параллельно власти рассматривают строительство центра обработки данных для ИИ и промышленного кластера Port AX, который объединит производителей портового оборудования, судостроительные и оборонные компании. Эти проекты пока находятся на стадии планирования.