Операторы РФ потратили почти 1 млрд рублей на рекламу 5G за месяц

Главным каналом продвижения новых сетей стало телевидение

Российская «большая четвёрка» операторов связи за сентябрь направила на продвижение 5G сотни миллионов рублей, а совокупные расходы на рекламу технологии приблизились к 1 млрд рублей, о чем пишет Коммерсантъ.

По данным рекламного холдинга NMi Group, только за первую неделю после запуска сетей компании потратили на телевизионную рекламу около 230 млн рублей. Кампания стала одной из крупнейших в телекоммуникационной отрасли за год. При этом участники рынка предупреждают: по мере популяризации 5G ожидания абонентов относительно качества связи будут расти.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По данным источника на рекламном рынке, в сентябре больше всего на продвижение 5G на телевидении потратила МТС — 410 млн рублей. На втором месте оказался «Т2 Мобайл» с 250 млн рублей, на третьем — «МегаФон» с 165 млн рублей. В NMi Group оценивают расходы трёх операторов на ТВ более чем в 880 млн рублей. Отдельно в ГК Starlink сообщили о 380 млн рублей телевизионных затрат «Вымпелкома» за тот же месяц. На цифровую наружную рекламу МТС направила 140 млн рублей, «Т2 Мобайл» — 130 млн, а «МегаФон» — 25 млн рублей. Общий бюджет этого канала, по оценке NMi Group, составил около 300 млн рублей.

Сети 5G операторы начали запускать в отдельных российских городах в начале сентября, однако полноценного покрытия пока нет. В МТС сообщили, что использовали разные способы продвижения, сделав основной акцент на телевидении, а также организовали посвящённую 5G художественную выставку. Другие операторы от комментариев отказались.

По данным платформы «Постмаркетинг», с начала 2025 года по 13 октября 2026-го компании подали 16 заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с 5G: 75% пришлось на «МегаФон», по 12,5% — на МТС и «Т2 Мобайл». Данные по «Вымпелкому» отсутствуют.

Сети и серверыИсточники:Коммерсантъ

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