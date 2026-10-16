Xiaomi выпустила кондиционер за $270 с обогревом при -35 °C и гарантией на 10 лет ⁠ 1

Xiaomi начала продажи кондиционера Mijia Air Conditioner Quick Cool 2027 мощностью 1,5 л. с. в Китае. Устройство оценили в 1799 юаней ($270), а с учетом государственной субсидии цена снижается до 1529,15 юаня ($230).

Модель получила новый испаритель и вентилятор с лопастями диаметром 108 мм. Производительность воздушного потока достигает 760 м³/ч. Максимальная холодопроизводительность составляет 5100 Вт при номинальной мощности охлаждения 3510 Вт. Максимальная теплопроизводительность достигает 6710 Вт, номинальная — 5010 Вт. Коэффициент энергоэффективности APF равен 5,3.

Устройство поддерживает автоматическую очистку внутреннего и наружного блоков. Минимальный уровень шума заявлен на отметке 18 дБ(А). По данным производителя, кондиционер способен начать быстрое охлаждение за 30 секунд, а обогрев — за 60 секунд. Он рассчитан на работу при температуре наружного воздуха от -35 до 60 °C. На всю систему предоставляется бесплатная гарантия сроком на 10 лет.

Mijia Air Conditioner Quick Cool 2027 поддерживает платформу умного дома Xiaomi HyperOS и управление через приложение Mi Home. Кондиционер может взаимодействовать с другими устройствами экосистемы и получать обновления программного обеспечения по воздуху (OTA). Встроенный движок Lingyun Smart Control Engine анализирует привычки пользователя и предлагает автоматические настройки. Также заявлены 122 функции удаленной интеллектуальной диагностики, которые помогают выявлять неисправности и оптимизировать работу устройства для снижения энергопотребления.