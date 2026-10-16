Миссия на Марс... ну почти. Корабль отправляется к Фобосу, чтобы выяснить происхождение спутника Марса

Миссия MMX должна доставить образцы грунта на Землю в 2031 году

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует 20 октября запустить межпланетный зонд MMX к Фобосу — одному из двух спутников Марса.

По словам министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, миссия поможет установить происхождение небесного тела и подготовить технологии для будущих пилотируемых экспедиций к Красной планете. Проект реализуется при участии США и Евросоюза.

Миссия на Марс... ну почти. Корабль отправляется к Фобосу, чтобы выяснить происхождение спутника Марса
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Аппарат массой около 4,5 тонны отправят с космодрома на острове Танэгасима на тяжёлой ракете H-3. Главная задача MMX — собрать образцы грунта Фобоса и доставить их на Землю. Возвращение зонда запланировано на 2031 год: тогда он должен сбросить капсулу с собранным материалом. Анализ образцов позволит учёным исследовать происхождение Фобоса и получить дополнительные сведения об истории Марса.

Зонд оснастят солнечными батареями размахом около 9 метров. Помимо научных исследований, миссия должна помочь отработать технологии, необходимые для будущих полётов к Марсу, в том числе с участием людей. 

Наука и космосИсточники:ТАСС

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