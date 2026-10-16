Власти РФ собирались выявлять и блокировать VPN-сервисы с помощью ИИ

Минцифры России рассматривало возможность использовать искусственный интеллект для более эффективного выявления и блокировки VPN-сервисов, о чем пишет Коммерсантъ.

Согласно проекту национального плана по внедрению ИИ до 2030 года, таким способом предполагалось добиться эффективности блокировок на уровне 95%. Для этого планировали довести долю блокируемых VPN-сервисов, признаки которых анализируются с помощью ИИ, до 70% от их общего числа.

Однако в Минцифры заявили, что в актуальной версии проекта национального плана таких положений уже нет. Источник, знакомый с обсуждением инициативы, пояснил, что ведомства предлагали включить в документ различные меры, часть которых может так и не дойти до реализации. Таким образом, наличие предложения в первоначальном проекте не означает, что оно будет реализовано.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По данным источника «Коммерсанта», сейчас для анализа сетевого трафика уже применяются интеллектуальные алгоритмы, но они не относятся к технологиям искусственного интеллекта.