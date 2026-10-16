Tesla Roadster с ракетными ускорителями SpaceX, который умеет летать, показали внутри и снаружи

Tesla опубликовала рекламные изображения Roadster нового поколения на фоне пустынного пейзажа.

Спорткар в белом кузове получил массивное заднее антикрыло, поднимающиеся вверх двери и минималистичный дизайн без выступающих элементов. На номерной табличке красуется надпись ROSTR, а саму публикацию компания сопроводила фразой «За пределами этого мира» (Out of this world).

Roadster позиционируется как автомобиль для водителей, которым важны не только скорость, но и точность управления.

В конструкции предусмотрены активная аэродинамика, система создания прижимной силы за счёт вентиляторов и разрежения воздуха, а также газовые ускорители SpaceX. По заявленным характеристикам, машина сможет ненадолго отрываться от земли, двигаться в перевёрнутом положении и разгоняться с места до 97 км/ч за 0,81 секунды.

Экстерьер отличают скрытые фары, световая полоса во всю ширину кормы и утопленные в кузов элементы. Лёгкие колёса с тонкими спицами сочетаются с покрытием Ano White, разработанным с оглядкой на аэрокосмическую отрасль: оно рассчитано на защиту от ультрафиолета, криогенных температур, коррозии и накопления статического заряда. Стекло с золотистым оттенком напоминает визоры скафандров, а интерьер выполнен в белом цвете с серой микрозамшей. Применение магния, титана и углеволокна позволяют уменьшить массу автомобиля.