Представлен носимый детектор дронов массой менее 1 кг, предупреждающий об угрозе на расстоянии до 6 км ⁠ 1

Датская оборонная компания MyDefence выпустила Wingman Edge — компактное носимое устройство, предназначенное для раннего обнаружения небольших беспилотников.

Оно пассивно принимает радиосигналы, связанные с управлением дронами, передачей данных, Wi-Fi и видеосвязью. По заявлению производителя, дальность обнаружения может достигать 6 км, однако реальные показатели зависят от радиопомех и условий прямой видимости.

В отличие от систем, которые опираются только на заранее известные сигнатуры угроз, Wingman Edge объединяет радиочастотную идентификацию по характерным признакам с анализом спектра при помощи искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Источник изображения: ithome // MyDefence

Детектор непрерывно сканирует диапазон от 200 МГц до 6 ГГц, распознавая сигналы беспилотников, пультов управления, каналов связи и аналоговой видеопередачи. Он также способен фиксировать неизвестную радиоактивность, отсутствующую в существующих базах данных. При обнаружении подозрительного сигнала предупреждение поступает примерно за 10 секунд — с помощью звука, светового индикатора, вибрации или экрана.

Устройство не излучает радиочастотных сигналов, поэтому само по себе не создаёт дополнительного источника электромагнитного обнаружения. Wingman Edge весит менее 1 кг — на 17% меньше предшественника. Полученные данные можно передавать другим военнослужащим, транспортным средствам, системам управления и тактическим сетям.