«На этот раз всё по-настоящему». Летающий Tesla Roadster со скоростью 370 км/ч останется единственной моделью с ручным управлением после перехода к автопилоту

Маск обещает выпустить авто в 2028 году

Илон Маск заявил, что после перехода Tesla к автономному вождению и робототехнике Roadster нового поколения может остаться единственной моделью компании, рассчитанной на управление человеком.

При этом покупателям, которые внесли крупные депозиты почти десять лет назад, придётся ждать дальше. По словам главы Tesla, производство автомобиля начнётся в 2028 году. Он добавил: «На этот раз это по-настоящему».

На вопрос о том, будет ли автомобиль разрешен для использования на дорогах общего пользования, Маск ответил: «Вопрос о том, будет ли он разрешен для использования на дорогах, зависит от дорожных условий».

«На этот раз всё по-настоящему». Летающий Tesla Roadster со скоростью 370 км/ч останется единственной моделью с ручным управлением после перехода к автопилоту
Источник изображения: mydrivers // Tesla

На американском сайте Tesla уже принимают предварительные заказы на несколько исполнений. Бронирование версии Performance требует депозита в размере 50 000 долларов, а Thrust — 250 000 долларов. Более экстремальная модификация Rocket доступна только по приглашению. В Китае пока предлагается исключительно Performance: за резервирование необходимо внести 332 000 юаней. Tesla отдельно предупреждает, что доступность модели в конкретном регионе будет зависеть от действующих на момент запуска законов и нормативных требований.

Согласно опубликованным характеристикам, Performance получит два места, активную аэродинамику и многорежимную систему, позволяющую использовать машину как на обычных дорогах, так и на гоночной трассе. В описании также упоминается расположенный сзади двигатель с воздушным охлаждением. Заявленный разгон до 97 км/ч займёт менее 1,6 секунды у Performance, менее 0,9 с  у Propulsion и менее 0,59 секунды у Rocket. Максимальная скорость ракетного исполнения превысит 370 км/ч.

ЭлектротранспортTeslaИсточники:mydrivers

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