Кнопочный Light Flip от создателя Motorola Razr получил современную начинку как у смартфона: 6/128 ГБ памяти, камеру 50 Мп, стереодинамики, разъём 3,5 мм и Bluetooth 5.0

Производитель Light опубликовал полные технические характеристики своего минималистичного телефона-раскладушки Light Flip. Цена телефона составляет 300 долларов США.

Фото Light/ithome

Телефон изготовлен из пластика и имеет степень защиты IP54. В сложенном виде его размеры составляют 110 x 58 x 19 мм, а масса— 160 г. Он оснащен 2,8-дюймовым матовым OLED-экраном с разрешением 480 x 640 пикселей, 12-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой.

Этот телефон оснащен процессором MediaTek MT8873, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, встроенным аккумулятором емкостью 1800 мАч, двумя динамиками, интерфейсом USB-C 2.0, 3,5-мм аудиоразъемом и поддерживает технологию Bluetooth 5.0.

Фото Light/ithome

Ранее сообщалось, что новинку создал один из разработчиков культового Motorola Razr Тан Кайвэй вместе с Джо Холлиером.