OnePlus уходит из США и Европы, но остается на других рынках. OnePlus N6x представят 31 июля

Компания OnePlus подтвердила дату выхода нового смартфона N6x. Презентация устройства состоится 31 июля в Индии, а вместе с анонсом производитель показал первые изображения. Новинка получит заметно изменённый дизайн по сравнению с недавно представленным OnePlus N6.

OnePlus N6x будет выполнен в современном стиле с плоскими гранями, прямыми углами и ровной задней крышкой. Главным элементом оформления станет вертикальный овальный блок камер в левом верхнем углу. Это отличается от квадратного модуля, который использовался в N6. Светодиодная вспышка расположится отдельно, а в конструкции сохранится 3,5-мм разъём для наушников.

Изображение OnePlus

Смартфон будет доступен в голубом и тёмно-бордовом вариантах корпуса. OnePlus также использует рекламный слоган Beyond what you x-pect, намекая на дополнительные возможности устройства.

Ранее стало известно, что OnePlus уходит из США, Европы и Индии. Впрочем, OnePlus опровергает уход из Индии.