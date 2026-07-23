Впервые Lada получила боковые датчики удара: Lada Azimut успешно прошел краш-тест, которого могло и не быть

Для сертификации авто в РФ боковой удар о столб не является обязательным

АвтоВАЗ сообщил об успешном прохождении новым кроссовером Lada Azimut одного из самых сложных испытаний на безопасность — бокового удара о столб. Тест проводился по Правилам ООН №135, которые считаются одним из наиболее строгих международных стандартов оценки пассивной безопасности. При этом для сертификации автомобиля такое испытание не является обязательным — компания провела его по собственной инициативе.

Скриншот видео АвтоВАЗ

Во время краш-теста автомобиль разогнали до 32 км/ч и направили под углом на неподвижный стальной столб. Удар пришелся в область водительской двери — именно там, где при подобных авариях риск получения тяжелых травм особенно высок.

Все системы безопасности сработали штатно. В момент столкновения активировались преднатяжители ремней, боковые подушки безопасности и надувные шторки, защищающие голову водителя и пассажиров.

Скриншот видео АвтоВАЗ

По данным АвтоВАЗа, нагрузка на голову манекена составила лишь 38,4% от предельно допустимого значения. Показатели по тазу, позвоночнику, бедрам, плечам и области живота также остались значительно ниже установленных нормативов. По итогам анализа все зоны манекена получили «зеленую» оценку безопасности.

После удара автомобиль сохранил работоспособность ключевых систем. Утечек топлива зафиксировано не было, автоматически включилась аварийная сигнализация, разблокировались дверные замки и активировалась система экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС».

Скриншот видео АвтоВАЗ

Как отмечают в компании, высокий уровень защиты обеспечили силовой каркас кузова с увеличенной долей высокопрочных сталей и тщательно рассчитанные зоны программируемой деформации, которые поглощают энергию удара. Часть этих решений уже применяется на соплатформенной Lada Vesta, однако для Azimut конструкцию дополнительно доработали.

Еще одной особенностью нового кроссовера стали дополнительные датчики бокового удара, впервые появившиеся на автомобилях Lada. Они расположены в дверях и центральной стойке кузова и работают вместе со встроенными датчиками давления. Получая информацию сразу из нескольких источников, электронный блок управления за миллисекунды определяет характер столкновения и принимает решение о срабатывании подушек безопасности. Это позволяет максимально быстро активировать системы защиты именно в тот момент, когда они действительно необходимы.

Ранее были раскрыты комплектации базовой и топовой версий Lada Azimut. Также ранее сообщалось, что в России запускается производство сложной светодиодной светотехники для Azimut.