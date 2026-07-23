Без «катастрофического забывания»: умные устройства Яндекса смогут запоминать новые команды без потери старых

Технология может использоваться в умных колонках, автомобильных ассистентах и другой технике с голосовым управлением

Исследователи Яндекса представили новый метод обновления систем распознавания голосовых команд, который позволяет добавлять новые фразы без ухудшения распознавания уже известных. Описание разработки принято к публикации на международной конференции Interspeech 2026, которая пройдёт в Сиднее с 27 сентября по 1 октября.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Традиционно после дообучения моделей голосового управления устройства начинают хуже понимать ранее освоенные команды — этот эффект известен как «катастрофическое забывание». Новое решение основано на подключении дополнительного обучаемого модуля, который отвечает только за новые команды, не изменяя параметры основной нейросети. Благодаря этому качество распознавания ранее известных фраз сохраняется, а размер модели увеличивается менее чем на 10%.

Испытания на открытом наборе данных Google Speech Commands показали, что новый подход снижает долю пропущенных новых команд до 4,37%, тогда как у сопоставимой модели этот показатель составил 6,46%. При этом традиционное полное дообучение значительно ухудшало распознавание уже известных команд. Разработчики считают, что технология может применяться в умных колонках, бытовой технике, автомобильных голосовых помощниках и других устройствах, работающих с ограниченными вычислительными ресурсами.