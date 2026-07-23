Карты, SberPay и QR-коды в новом стиле: в «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс с авторскими коллекциями

В приложении «СберБанк Онлайн» появился маркетплейс цифровых дизайнов, позволяющий оформить в едином стиле цифровые карты, SberPay, QR-коды и push-уведомления. Нововведение уже доступно пользователям Android с версией приложения 17.8, а позднее станет доступно и владельцам устройств на iOS.

Изображение: Сбер

Найти каталог можно через поиск по запросу «дизайны карт». После этого достаточно выбрать нужную карту и понравившееся оформление. На старте пользователям доступны три тематические коллекции стоимостью 100 рублей каждая. Пока приобрести их можно за рубли, в дальнейшем разработчики планируют добавить оплату бонусами «Спасибо».

В первую подборку вошли коллекции для поклонников видеоигр, цифрового искусства и аниме. Они созданы совместно со стримером Асланом Шукашей и художницей Кристиной Сидоровой, а также включают серию изображений с маскотами «Сбера», выполненных в стилистике японской анимации 1980-х годов. До конца года каталог планируют регулярно пополнять новыми работами, созданными в сотрудничестве с художниками, дизайнерами и авторами цифрового контента, а также тематическими выпусками к праздникам и памятным датам.