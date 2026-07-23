У Geely появится первый завод в Европе: на бывшем предприятии Ford будут выпускать Geely EX2 (который уже выпускают в Белоруссии)
Geely EX2, он же Geely Xingyuan, — самый популярный автомобиль в Китае в 2025 году
Ford Motor и китайская Geely заключили соглашение, в рамках которого американский автопроизводитель продаст часть своего завода в Альмуссафесе недалеко от испанской Валенсии. Об этом сообщило испанское издание ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным ABC, сделка позволит Geely организовать производство электромобилей на территории Испании. Официальное объявление, как ожидается, может состояться во время визита на предприятие премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Ford Europe Джима Баумбика.
Если информация подтвердится, Geely получит собственную производственную площадку внутри Европейского союза. Это позволит компании выпускать автомобили непосредственно в Европе и избежать импортных пошлин ЕС на электромобили китайского производства. По информации ABC, на заводе может быть налажен выпуск электрической модели Geely EX2 (это самый популярный автомобиль в Китае в 2025 году, производство этой модели крупноузловым методом налажено и в Белоруссии).
Аналитики отмечают, что соглашение отражает сразу две тенденции на мировом автомобильном рынке. Китайские производители стремятся расширять зарубежное производство из-за высокой конкуренции на внутреннем рынке, а традиционные автоконцерны ищут способы эффективнее использовать производственные мощности и сократить постоянные расходы.
Для Ford сделка также может помочь сохранить рабочие места и загрузить завод в Альмуссафесе, перспективы которого ухудшились после завершения производства ряда моделей и высокой зависимости предприятия от выпуска кроссовера Kuga.
Ранее Reuters сообщало, что Ford и Geely ведут переговоры о возможном сотрудничестве в области производства и технологий, а испанский завод рассматривался как наиболее вероятная площадка для совместного проекта.
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