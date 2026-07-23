Ракета Falcon 9 врежется в Луну на скорости 2,43 км/с и образует кратер диаметром около 17 м — это можно будет наблюдать с Земли

Верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9, которая после завершения миссии осталась в космосе, должна столкнуться с поверхностью Луны 5 августа.

Если раньше это событие считалось возможным, то теперь названо точное время: 5 августа 09:35 по московскому времени. Падение ожидается в районе кратера Эйнштейна на видимой части Луны. Некоторые наблюдатели в Северной и Южной Америке смогут попытаться зафиксировать момент удара с помощью мощных наземных телескопов.

Изображение Grok

Объект с обозначением 2025-010D является частью ракеты Falcon 9, запущенной 15 января 2025 года. Тогда носитель вывел к Луне посадочные аппараты Blue Ghost и Hakuto-R. После выполнения задачи верхняя ступень отделилась и продолжила движение по орбите, постепенно сближаясь с Луной. Высота ступени сопоставима с пятиэтажным зданием.

Ожидается, что при ударе объект врежется в поверхность Луны со скоростью около 2,43 км/с под углом примерно 34 градуса. Учёные подсчитали, что в результате образуется новый кратер диаметром около 17 метров, а выброшенное облако пыли позволит изучить особенности столкновений искусственных объектов с лунным грунтом.

Подобные события снова провоцируют дискуссии о контроле космического мусора.