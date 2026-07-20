Обломок ракеты SpaceX может врезаться в Луну уже 5 августа — NASA бдит

Разгонный блок Falcon 9 массой около 4 т, по расчётам астронома Билла Грэя, движется к Луне со скоростью более 2 км/с

По расчётам NASA, 5 августа разгонный блок ракеты Falcon 9 компании SpaceX может столкнуться с Луной. Столкновение не планировалось: речь идёт о верхней ступени, которая осталась в космосе после запуска двух посадочных аппаратов к Луне в январе 2025 года.

Расчёты возможной траектории ещё в прошлом сентябре опубликовал астроном Билл Грэй, создатель программы Guide для отслеживания околоземных объектов. По его данным, разгонный блок массой около 4 т сейчас движется со скоростью более 2 км/с и может достичь поверхности Луны 5 августа. Более ранние расчёты допускали возможность столкновения ещё в марте, однако позднее прогноз был уточнён.

В начале июля предстоящее событие обсудили специалисты на заседании, организованном Институтом виртуальных исследований Солнечной системы NASA (Solar System Exploration Research Virtual Institute, SSERVI). Как отметил наблюдатель Луны Брайан, поверхность спутника постоянно меняется под воздействием естественных ударов, поэтому подобные события даже представляют интерес для наблюдений.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Согласно предварительным оценкам, разгонный блок может попасть практически в край видимого с Земли диска Луны. Если при ударе образуется облако пыли, освещённое Солнцем, то его теоретически можно будет заметить с Земли. Однако в NASA считают такой сценарий маловероятным. Руководитель программы наблюдения за метеорами Уильям Кук заявил, что «увидеть столкновение будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно».

Опасности для Земли предполагаемое столкновение не представляет. При этом специалисты отмечают, что по мере роста количества космического мусора подобные незапланированные события могут происходить чаще. Так, четыре года назад аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter уже зафиксировал новый кратер, образовавшийся после удара космического мусора по Луне. Тогда NASA предположило, что источником был фрагмент старой китайской ракеты, однако Китай эту версию отверг.