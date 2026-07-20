Первый Pro Max с батареей на 10 000 мАч и новейшей платформой Qualcomm. Таким будет Oppo A7 Pro Max
Акцент в смартфоне будет именно на батарее
Бренд Oppo готовит новый смартфон Oppo A7 Pro Max. Подробностями об устройстве поделился известный инсайдер Digital Chat Station.
По данным информатора, Oppo A7 Pro Max получит 6,78-дюймовый плоский экран OLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев будет подэкранным.
Главной особенностью смартфона станет аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. Несмотря на столь крупную батарею, толщина устройства составит 8,47 мм. Обещана поддержка 80-ваттной зарядки. Масса смартфона составит 226 граммов.
В основу аппаратной платформы ляжет новейшая SoC Snapdragon 4 Gen 5 (ее представили в мае текущего года). Основная камера, по данным инсайдера, будет представлена двумя датчиками с разрешением 50 и 2 Мп. Разрешение фронтальной составит 50 Мп.
Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.
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