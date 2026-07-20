Самая популярная видеокарта в истории Steam. Легендарной Nvidia GeForce GTX 1060 исполнилось 10 лет

19 июля исполнилось 10 лет с момента выхода Nvidia GeForce GTX 1060 — одной из самых успешных массовых видеокарт в истории. Построенная на архитектуре Pascal, она дебютировала в 2016 году по цене от 250 долларов, а эталонная версия Founders Edition стоила 300 долларов.

На момент выхода Nvidia заявляла, что GTX 1060 обеспечивает производительность на уровне флагманской GeForce GTX 980, которая годом ранее продавалась по стартовой цене 550 долларов. Благодаря отличному соотношению цены и производительности новинка быстро стала хитом среди геймеров.

Изображение Nvidia/mydrivers

В декабре 2017 года GTX 1060 возглавила рейтинг самых популярных видеокарт в статистике Steam и удерживала первое место 59 месяцев подряд — почти пять лет. Лишь в октябре 2022 года ее сменила GeForce GTX 1650.

За время существования семейство GTX 1060 получило необычно большое количество модификаций. Помимо основной версии с 6 ГБ памяти, Nvidia выпускала вариант с 3 ГБ и урезанным графическим процессором, модель с более быстрой памятью GDDR5 9 Гбит/с, специальную 5-гигабайтную версию для китайских интернет-кафе, вариант с памятью GDDR5X на базе более крупного чипа GP104, а также модель P106-100 без видеовыходов, предназначенную для майнинга криптовалют.