Elden Ring, God of War, The Last of Us, Fallout и не только: МТС запустил продажу игровых ключей зарубежных игр

Оплатить можно по СБП с карт любых российских банков или со счета абонента МТС

Оператор МТС расширил возможности сервиса «МТС Оплата», добавив продажу цифровых ключей для зарубежных компьютерных и видеоигр. Пользователям стали доступны около 150 игровых ключей для платформ Steam, PlayStation, Xbox и Microsoft, включая такие проекты, как Elden Ring, God of War, The Last of Us и Fallout.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

После покупки пользователю необходимо указать адрес электронной почты. В течение нескольких минут на него поступят ваучер и инструкция по активации. Оплатить заказ можно через Систему быстрых платежей с карт российских банков или с лицевого счета абонента МТС.

Помимо покупки игровых ключей, через «МТС Оплата» можно пополнять баланс более чем в 60 зарубежных играх и игровых сервисах, включая PlayStation, Steam, Xbox и Battle.net. Также сервис позволяет оплачивать свыше 130 иностранных цифровых подписок для работы и учебы.