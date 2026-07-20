Представлен кондиционер Xiaomi, который работает при морозе до -35 °C и жаре до +65 °C

Система рассчитана на помещения площадью 30–40 кв. м

Xiaomi открыла прием предварительных заказов на центральный кондиционер Mi Home Central Air Conditioner Mega Energy Saving Pro. Новинка ориентирована на максимальную энергоэффективность: благодаря интеллектуальному модулю Mijia Lingyun и режиму энергосбережения на базе искусственного интеллекта устройство, по заявлению компании, способно сократить потребление электроэнергии до 30% по сравнению с предшественником.

Кондиционер получил трехрядный испаритель, увеличенный двухрядный конденсатор, площадь теплообмена которого выросла на 18% по сравнению с предыдущим поколением, двухцилиндровый компрессор с минимальной рабочей частотой 8 Гц и вентилятор диаметром 556 мм.

Фото Xiaomi/mydrivers

Номинальная холодопроизводительность составляет 7580 Вт, теплопроизводительность — 10 000 Вт. Система рассчитана на помещения площадью 30–40 кв. м и способна работать при наружной температуре от -35 °C в режиме обогрева до +65 °C в режиме охлаждения.

В комплект входит интеллектуальная панель управления, позволяющая одним нажатием управлять климатом во всем доме и интегрировать кондиционер с экосистемой Mijia. Встроенная система диагностики на базе ИИ контролирует более 120 возможных неисправностей, включая загрязнение теплообменников, недостаток хладагента и аппаратные сбои, уведомляя владельца при обнаружении проблем.

Кондиционер также поддерживает Xiaomi Surge Connect, голосовое управление через Xiao Ai, удаленное управление из приложения Mi Home и регулярные OTA-обновления.