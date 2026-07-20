Пластины из карбида кремния не оправдали ожидания. SK Siltron закрывает бизнес после многомиллионных убытков

Компания решила отказаться от SiC и сосредоточиться на выпуске кремниевых пластин для полупроводников

Южнокорейская SK Siltron начала ликвидацию своего американского подразделения SK Siltron CSS, выпускавшего пластины из карбида кремния (SiC). Процесс планируется завершить до конца 2026 года, после чего предприятие в штате Мичиган полностью прекратит производство.

Компания вышла на рынок SiC в 2019 году, купив соответствующий бизнес DuPont за 450 млн долларов. Однако ожидания не оправдались: спрос на карбид кремния оказался ниже прогнозов из-за замедления рынка электромобилей, а активное расширение производства конкурентами привело к избытку предложения.

Изображение Grok

По итогам 2025 года SK Siltron получила чистый убыток в размере 29,36 млрд вон (около 21 млн долларов), который в компании в основном связывают с направлением SiC. В результате было принято решение полностью отказаться от этого бизнеса и сосредоточиться на основном направлении — производстве кремниевых пластин.