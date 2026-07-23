Китайская ИИ-модель dots-note-3.0 от RedNote набрала максимальные 42 из 42 баллов на Международной математической олимпиаде

Китайская компания RedNote сообщила, что её модель искусственного интеллекта dots-note-3.0 впервые получила максимальный результат на Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad, IMO). Модель решила все 6 задач и набрала 42 из 42 возможных баллов. Олимпиада завершилась в понедельник, 20 июля, в Шанхае.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно с 1959 года и считается самым престижным соревнованием по математике для школьников. Для систем искусственного интеллекта она служит одним из самых сложных испытаний, поскольку недостаточно получить правильный ответ — необходимо представить полное математическое доказательство без логических ошибок, пропущенных шагов или необоснованных утверждений.

Dots-note-3.0 ещё находится на стадии бета-тестирования. Это самая компактная модель семейства dots3, в которое также входят более крупные версии jazz и aria, рассчитанные на разные сценарии применения и вычислительные ресурсы.

До этого лучший результат на IMO среди ИИ принадлежал Google DeepMind и OpenAI. На олимпиаде 2025 года их модели достигли уровня золотой медали, набрав по 35 из 42 баллов. Dots-note-3.0 стала первой моделью, сумевшей решить все задачи без потери баллов.