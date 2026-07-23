Фейк со знакомым названием: под видом кондиционеров Xiaomi начали продавать подделки

В Китае выявили случаи продажи поддельных кондиционеров, которые внешне напоминают технику Xiaomi. Один из покупателей из города Нинбо провинции Чжэцзян обнаружил проблему во время установки кондиционера: на наружном блоке устройства, привезённого монтажниками, оказался логотип Xiaomi Baby, хотя он приобретал настоящий кондиционер Xiaomi.

Покупатель заявил, что ранее не слышал о такой серии и едва не перепутал устройство с оригинальной продукцией. После проверки он потребовал убрать кондиционер и оформить возврат денег. Маркировка Xiaomi Baby присутствует как на внутреннем, так и на наружном блоке. При этом размеры корпуса меньше, чем у оригинальных моделей аналогичной мощности, а качество сборки и материалы заметно ниже.

Фото mydrivers

Подобные случаи уже фиксировали и другие пользователи. Некоторые продавцы на онлайн-площадках используют название Xiaomi Baby, выделяя в описании только слово Xiaomi. Такие товары часто продаются через небольшие магазины, при этом у части продукции отсутствуют полноценные документы, данные о производителе и сертификаты.

Очевидно, что Xiaomi Baby не имеет отношения к известному китайскому бренду.