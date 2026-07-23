Honor Robot Phone — первый смартфон с совершенно новым логотипом компании и уникальной камерой

Honor официально объявило о выпуске Honor Robot Phone в августе, заявив, что он «изменит отраслевые стандарты и сломает устоявшуюся форму мобильных телефонов».

На постере Honor также представлен совершенно новый логотип, в который к существующему буквенному логотипу добавлен новый графический символ бренда, Honor Ring. Также смартфон продвигает новый слоган бренда: «Не бойтесь думать, не бойтесь быть другими».

Изображение Honor/mydrivers

Ожидается, что Honor Robot Phone будет оснащен 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением 1,5K, он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Ultra пятого поколения.

Новый телефон будет оснащен тройной камерой, включающей основную 200-мегапиксельную камеру с диафрагмой F1.6 и объективом 23 мм, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 200-мегапиксельный перископический датчик.

Изображение Honor/mydrivers

Основная камера оснащена скрытым подвесом в виде роботизированной руки. Когда роботизированная рука не используется, её можно убрать внутрь корпуса; во время съёмки её можно развернуть одним нажатием, и она поддерживает такие функции, как вращение на 360°, автоматическая композиция и следование за целью.