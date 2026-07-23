Xiaomi готовит сеть станций по замене батарей в своих автомобилях

Xiaomi расширяет свой автомобильный бизнес и готовится к созданию целой сети станций по замене батарей в своих автомобилях.

Дочерняя структура Xiaomi, Hanxing Venture Capital, вошла в число акционеров компании Zhejiang Xinglixing New Energy Technology, специализирующейся на технологиях для электромобилей. После сделки уставной капитал компании вырос до 130 млн юаней.

Zhejiang Xinglixing New Energy Technology была создана в феврале 2026 года. Компания занимается продажей компонентов для электромобилей, аккумуляторных систем, электронных деталей и станций для замены батарей.

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Инвестиции должны стать частью более широкой автомобильной стратегии Xiaomi. Компания ранее анонсировала новый автомобиль с увеличенным запасом хода Xiaomi Pengcheng, который ожидается в августе.

Сеть станций автоматической замены аккумуляторов должна стать важным элементом будущей экосистемы Xiaomi, позволяя владельцам электромобилей быстрее восполнять запас энергии без длительной зарядки.

