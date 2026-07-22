Бесплатная замена аккумулятора, четыре бесплатные замены защитной пленки и другие бонусы. Huawei предлагает массу бонусов для глобальных Pura 90s в Саудовской Аравии

Бонусы на сумму около 240 долларов

Мобильные телефоны

Huawei представила расширенную программу премиального обслуживания для владельцев смартфонов серии Pura 90s в Саудовской Аравии. Покупатели новых флагманов смогут бесплатно воспользоваться рядом сервисов, общая стоимость которых достигает 899 саудовских риалов (около 240 долларов).

Одним из главных преимуществ стала бесплатная замена аккумулятора в течение первого года после покупки. Кроме того, пользователям предоставляется однократная защита от случайных повреждений: в течение года смартфон можно бесплатно отремонтировать после падения, удара или попадания жидкости. Также Huawei предлагает четыре бесплатные замены защитной пленки на экран в течение двух лет. Для этого достаточно обратиться в авторизованный сервисный центр компании.

Фото Huawei
Новые флагманы Huawei показали вживую сразу после анонса: качественные фото Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro 5G

Владельцы Pura 90s получат расширенную международную гарантию, которая действует в странах Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также бесплатную доставку устройства в сервисный центр и обратно.

Дополнительно покупателям предоставляется 200 ГБ облачного хранилища Huawei Cloud сроком на один месяц с момента активации устройства.

В программу обслуживания для серии Huawei Pura 90s входят:

  • бесплатная замена аккумулятора;
  • однократный ремонт при случайном повреждении;
  • четыре бесплатные замены защитной пленки на экран;
  • расширенная международная гарантия;
  • бесплатная доставка устройства в сервисный центр;
  • 200 ГБ облачного хранилища Huawei Cloud на один месяц.
Anthropic выплатит $1,5 млрд за данные для обучения ИИ — это крупнейшее соглашение по авторским правам в СШАЭкс-менеджера TSMC обвинили в попытке передать Китаю секреты чипов — первый такой случай по закону о нацбезопасности Тайваня