Бесплатная замена аккумулятора, четыре бесплатные замены защитной пленки и другие бонусы. Huawei предлагает массу бонусов для глобальных Pura 90s в Саудовской Аравии

Huawei представила расширенную программу премиального обслуживания для владельцев смартфонов серии Pura 90s в Саудовской Аравии. Покупатели новых флагманов смогут бесплатно воспользоваться рядом сервисов, общая стоимость которых достигает 899 саудовских риалов (около 240 долларов).

Одним из главных преимуществ стала бесплатная замена аккумулятора в течение первого года после покупки. Кроме того, пользователям предоставляется однократная защита от случайных повреждений: в течение года смартфон можно бесплатно отремонтировать после падения, удара или попадания жидкости. Также Huawei предлагает четыре бесплатные замены защитной пленки на экран в течение двух лет. Для этого достаточно обратиться в авторизованный сервисный центр компании.

Фото Huawei

Владельцы Pura 90s получат расширенную международную гарантию, которая действует в странах Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также бесплатную доставку устройства в сервисный центр и обратно.

Дополнительно покупателям предоставляется 200 ГБ облачного хранилища Huawei Cloud сроком на один месяц с момента активации устройства.

В программу обслуживания для серии Huawei Pura 90s входят: