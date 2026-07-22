Anthropic выплатит $1,5 млрд за данные для обучения ИИ — это крупнейшее соглашение по авторским правам в США

Суд утвердил компенсацию по иску писателей, чьи произведения компания использовала через теневые библиотеки для обучения модели Claude: выплаты получат владельцы около 500 000 книг

Стало известно о решении Федерального суда США, который утвердил выплату Anthropic на $1,5 млрд по делу о нарушении авторских прав при обучении ИИ-моделей. Это крупнейшая компенсация по делу об авторских правах в истории США. Выплаты будут распределены примерно между 500 000 произведений, на каждую работу в среднем придётся около $3 000.

Иск против Anthropic в 2024 году подали писатели Андреа Барц, Чарльз Гребер и Кирк Уоллес Джонсон. Они обвинили компанию в использовании защищённых авторским правом книг для обучения модели Claude без разрешения. По мнению авторов, «масштабное хищение защищённых авторским правом произведений» стало одним из элементов бизнес-модели компании.

Суд установил, что Anthropic действительно незаконно получила миллионы книг через теневые библиотеки LibGen и PiLiMi, однако отдельно постановил, что использование книг для обучения ИИ-моделей подпадает под принцип добросовестного использования (fair use) в рамках американского законодательства об авторском праве.

Этот иск стал первым коллективным иском (class action) против компании в сфере ИИ-авторских прав, получившим такой статус.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Anthropic согласилась на мировое соглашение в августе 2025 года, через месяц после того, как заявляла, что подобное решение может создать для компании ситуацию «смертельного удара». Предварительное одобрение соглашения суд вынес в конце сентября того же года.

По условиям утверждённого соглашения компенсацию смогут получить владельцы произведений, обнаруженных в библиотеках LibGen и PiLiMi. Суд отметил, что выплата около $3 000 за работу примерно в 4 раза превышает установленный законом размер компенсации за умышленное нарушение авторских прав.

Представитель Anthropic, заместитель генерального юрисконсульта компании Апарна Шридхар (Aparna Sridhar), заявила, что компания рада завершить этот процесс и указала, что более 91% авторов и издателей, подпадающих под условия соглашения, уже заявили о желании получить свою часть выплаты.

При этом финансовый масштаб штрафа остаётся относительно небольшим для самой Anthropic: после раунда финансирования Series F на $13 млрд компания оценивалась в $183 млрд, а сейчас готовится к IPO при оценке около $1 трлн.