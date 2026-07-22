Рекомендации на двоих: «Яндекс Музыка» запустила совместную «Мою волну» для двух пользователей

Команда «Яндекс Музыки» представила новую возможность — «Мою волну на двоих», которая формирует единый поток музыкальных рекомендаций с учетом предпочтений сразу двух пользователей. Сервис анализирует историю прослушиваний каждого участника, объединяет результаты и предлагает композиции, способные заинтересовать обоих, а также треки, которые могут стать новым открытием для одного из слушателей.

Изображение: Яндекс

Решение основано на новой системе рекомендаций с использованием генеративной модели ARGUS. Алгоритмы создают отдельные подборки для каждого пользователя, после чего формируют общий плейлист. При этом совместное прослушивание не влияет на персональные рекомендации: в личном профиле учитываются только явные оценки, такие как лайки и дизлайки, а история прослушиваний в общей волне остается приватной.

Чтобы создать совместную волну, необходимо выбрать соответствующий раздел в приложении «Яндекс Музыка» и отправить приглашение второму пользователю. После подключения общая подборка появится в коллекции обоих участников, где ее можно переименовать. Новая возможность доступна подписчикам «Яндекс Плюса» в мобильном приложении, десктопной версии и веб-интерфейсе сервиса.