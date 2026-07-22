Экс-менеджера TSMC обвинили в попытке передать Китаю секреты чипов — первый такой случай по закону о нацбезопасности Тайваня

Прокуратура утверждает, что бывший заместитель руководителя подразделения TSMC скопировал 21 конфиденциальный документ, включая материалы по технологиям, которые Тайвань считает критически важными для страны

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения бывшему заместителю менеджера TSMC по фамилии Чэнь, которого подозревают в попытке вывезти в Китай секретные данные о производстве полупроводников. Это первый случай, когда по закону Тайваня о национальной безопасности дело связано с предполагаемой передачей Китаю технологий, которые власти относят к ключевым национальным технологиям.

По версии следствия, Чэнь скопировал 21 конфиденциальный документ TSMC, часть из которых содержала сведения о технологиях, защищённых как национальные критически важные разработки. Прокуратура считает, что материалы предназначались для использования в Китае, и запросила для обвиняемого наказание до 7 лет лишения свободы. Чэнь находится под арестом с конца мая.

При этом фактической передачи документов, по данным прокуратуры, не произошло. Внутренняя система контроля TSMC обнаружила подозрительную активность, после чего компания провела расследование и смогла вернуть все неправомерно скопированные файлы.

Несмотря на то что утечку удалось предотвратить, представитель Высшей прокуратуры Тайваня назвал дело «чрезвычайно значимым» из-за его статуса первого подобного расследования.

Фото: TSMC

Следствие вышло на Чэня в рамках другого дела о возможном шпионаже. По данным Центрального информационного агентства Тайваня (CNA), расследование касалось гражданина Гонконга Дина Сяоху (Ding Xiaohu), которого подозревали в работе по поручению Наньнинского подразделения Управления политической работы Центральной военной комиссии Китая. Следователи утверждают, что он неоднократно приезжал на Тайвань для поиска людей, способных передавать сведения о критически важных технологиях.

Прокуратура считает, что Чэнь и Дин сотрудничали с мая 2023 года по февраль 2024 года при создании в Китае компании CSMAC, занимающейся анализом материалов для полупроводниковой отрасли. По версии следствия, Чэнь подготовил несколько предложений для проекта, включая «Blue Ocean Plan», который предполагал привлечение специалистов тайваньской чиповой индустрии в CSMAC, а также изучал скопированные документы TSMC для возможного использования в Китае.

Это дело отличается от предыдущих споров TSMC о коммерческой тайне: ранее речь шла о сотрудниках, которые, как утверждалось, передавали данные другим компаниям полупроводниковой отрасли. В данном случае прокуратура рассматривает ситуацию как возможную операцию по привлечению специалистов и технологий в интересах китайской стороны.

Закон Тайваня о национальной безопасности, действующий с 2022 года, запрещает копирование, использование или раскрытие коммерческих секретов, связанных с национальными ключевыми технологиями. В список таких технологий входят, среди прочего, процессы производства чипов с нормами менее 14 нм. Первые обвинения по этому закону были предъявлены в августе прошлого года, когда трёх действующих и бывших сотрудников TSMC заподозрили в попытке передать данные о 2-нм техпроцессе.