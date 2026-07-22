Cisco выпустила недорогие ИИ-модели, которые ищут уязвимости в коде без отправки исходников в облако

Открытые модели Antares-350M и Antares-1B находят потенциально опасные файлы в больших код-базах, работая локально и дешевле крупных универсальных ИИ-систем

Cisco представила семейство компактных языковых моделей Antares, созданных для поиска известных уязвимостей в исходном коде. Компания открыла веса двух моделей — Antares-350M и Antares-1B — и разместила их для сообщества на платформе Hugging Face.

По данным Cisco, в тестах эти модели превзошли ряд более крупных закрытых и открытых моделей в задаче поиска уязвимостей при значительно меньших затратах.

Antares предназначена для одной из самых сложных задач в области безопасности ПО: сопоставления информации об известных уязвимостях из публичных баз данных, рекомендаций и категорий CWE (Common Weakness Enumeration — классификация типовых ошибок безопасности) с конкретными участками кода компании. Для этого модели анализируют структуру репозитория, ищут связанные файлы, изучают потенциальные места возникновения проблемы и формируют список наиболее вероятных источников уязвимости.

Источник: Cisco

В отличие от традиционных инструментов статического анализа, которые работают преимущественно по заданным правилам и могут выдавать большое количество результатов для ручной проверки, Antares использует последовательный поиск по код-базе. Модель начинает с описания уязвимости, изучает подходящие участки кода, учитывает новые данные, меняет направление поиска при неудачных попытках и постепенно сужает список файлов, требующих проверки. Итогом становится ранжированный перечень исходных файлов вместе с историей действий модели, которую можно изучить.

Компактные размеры Antares позволяют запускать модели локально или в собственной инфраструктуре организации, не передавая чувствительный исходный код во внешние облачные сервисы. Cisco рассчитывает, что такой подход сделает ИИ-инструменты безопасности доступнее для университетов, государственных организаций и небольших команд, которым сложно использовать ресурсоёмкие модели для анализа защищённого ПО.

Для оценки Antares Cisco также создала Vulnerability Localization Benchmark — набор из 500 задач, в которых модели должны одновременно ориентироваться в незнакомых кодовых базах и находить файлы, связанные с определёнными категориями уязвимостей.

Компания отмечает, что Antares не заменяет полный набор инструментов защиты приложений, включая анализ зависимостей, поиск секретов, динамическое тестирование и экспертную проверку, а предназначена для ускорения этапа первичного поиска и сортировки потенциальных проблем.