Орбитальная заправка приближается к серийному производству: deltaVision направит €10,2 млн на новые мощности в Европе и США

Немецкий производитель расширит линейку систем для орбитальной дозаправки и сложных космических миссий

Немецкая компания deltaVision, производитель жидкостных систем для космической техники, привлекла €10,2 млн ($11,6 млн) финансирования для расширения производственных мощностей и ускорения разработки оборудования для дозаправки космических аппаратов на орбите.

Часть средств deltaVision направит на создание производственной площадки в США, запуск которой запланирован до конца года. Компания рассчитывает решить проблему растущей нагрузки на цепочки поставок космической отрасли: производители спутников сталкиваются с увеличением спроса, а крупным американским программам требуется локальное производство компонентов.

Фото: deltaVision

Параллельно deltaVision планирует расширять линейку продукции, чтобы стать поставщиком полного набора жидкостных подсистем для более сложных миссий, включая проекты в дальнем космосе и оборонной сфере.

Компания делает ставку на серийное производство космических компонентов с короткими сроками поставки — недели вместо месяцев.

Полученное финансирование должно помочь deltaVision увеличить производственные возможности и развивать оборудование для орбитальной дозаправки. Компания также рассчитывает использовать расширение производства для снижения стоимости компонентов и перехода к более масштабному выпуску космических систем.