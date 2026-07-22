Спрос на охлаждение ИИ-дата-центров вырос вдвое: швейцарская Georg Fischer увеличила заказы на жидкостные системы

GF расширяет поставки прямого жидкостного охлаждения для серверов и заключает многолетние соглашения с крупными производителями полупроводников

Швейцарская Georg Fischer (GF) зафиксировала двукратный рост годовых заказов на системы прямого жидкостного охлаждения для дата-центров в первой половине 2026 года. Компания связывает рост спроса с расширением инфраструктуры искусственного интеллекта, для которой требуется более эффективное охлаждение серверного оборудования.

GF развивает решения на основе полимерных трубопроводов, клапанов и измерительных компонентов для систем охлаждения, которые подают жидкость непосредственно к серверным компонентам.

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Компания отмечает рост интереса со стороны крупных операторов облачных платформ и центров обработки данных совместного размещения. По данным GF, полимерные решения получают распространение благодаря меньшему энергопотреблению, более быстрой установке и снижению общей стоимости владения.

Одновременно компания заключила несколько многолетних контрактов с производителями полупроводников, обеспечив рекордный объём подтверждённых заказов для нескольких новых фабрик.

GF также расширяет линейку компонентов для жидкостного охлаждения совместно с Parker Hannifin. Компании разработали готовое соединение GF Quick Connect Valve 700 Coupling, объединяющее шланги Parker Hannifin и полимерные клапаны GF в единую систему для подключения серверных стоек к распределительным магистралям охлаждения. После публикации отчёта акции GF выросли на 13% до 52,25 швейцарского франка ($64), достигнув максимального значения с февраля.