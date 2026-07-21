11 лет, 8 миллионов устройств и 258 патентов. Xiaomi рассказала об успехе очистителей воды Mi Home
Компания хотела сделать системы очистки воды доступными для большинства семей
Xiaomi сообщила, что линейка очистителей воды Mi Home Water Purifier отметила 11-летие. За это время компания реализовала более 8 млн устройств и получила 258 патентов, связанных с технологиями очистки воды.
В 2020 году бренд Mijia стал лидером онлайн-продаж очистителей воды в Китае. По словам заместителя генерального директора подразделения Xiaomi Smart Ecosystem Юй Синьлана, первая модель создавалась с одной целью — сделать системы очистки воды доступными для большинства семей. В последующих поколениях основной акцент сместился на повышение производительности и улучшение пользовательского опыта.
Одним из главных направлений развития стала скорость подачи воды. Если ранние модели работали сравнительно медленно, то современные очистители Mijia способны наполнить стакан примерно за три секунды, обеспечивая поток, близкий к обычному водопроводу.
Компания также значительно улучшила качество фильтрации. Современные модели используют мембраны обратного осмоса с точностью очистки до 0,0001 мкм, что позволяет эффективнее удалять загрязнения и снижать уровень общего содержания растворенных веществ (TDS). В Xiaomi отмечают, что сегодня покупатели уделяют внимание не только безопасности воды, но также ее вкусу, чистоте, скорости подачи и сроку службы фильтров.
Кроме того, Xiaomi заявила, что разработанная компанией интеллектуальная система управления очисткой и нагревом воды для проточных водонагревателей Mijia в этом году достигла ведущего международного уровня.
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