11 лет, 8 миллионов устройств и 258 патентов. Xiaomi рассказала об успехе очистителей воды Mi Home

Xiaomi сообщила, что линейка очистителей воды Mi Home Water Purifier отметила 11-летие. За это время компания реализовала более 8 млн устройств и получила 258 патентов, связанных с технологиями очистки воды.

В 2020 году бренд Mijia стал лидером онлайн-продаж очистителей воды в Китае. По словам заместителя генерального директора подразделения Xiaomi Smart Ecosystem Юй Синьлана, первая модель создавалась с одной целью — сделать системы очистки воды доступными для большинства семей. В последующих поколениях основной акцент сместился на повышение производительности и улучшение пользовательского опыта.

Фото Xiaomi/mydrivers

Одним из главных направлений развития стала скорость подачи воды. Если ранние модели работали сравнительно медленно, то современные очистители Mijia способны наполнить стакан примерно за три секунды, обеспечивая поток, близкий к обычному водопроводу.

Компания также значительно улучшила качество фильтрации. Современные модели используют мембраны обратного осмоса с точностью очистки до 0,0001 мкм, что позволяет эффективнее удалять загрязнения и снижать уровень общего содержания растворенных веществ (TDS). В Xiaomi отмечают, что сегодня покупатели уделяют внимание не только безопасности воды, но также ее вкусу, чистоте, скорости подачи и сроку службы фильтров.