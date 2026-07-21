«Мона Лиза» теперь дома. В телевизорах Samsung появились 34 новых экспоната из Лувра

Samsung объявила о расширении каталога сервиса Art Store, добавив 34 новых цифровых произведения искусства из коллекции Лувра.

Теперь пользователям совместимых телевизоров доступны уже 51 работа одного из крупнейших музеев мира, включая знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Art Store представляет собой подписочный сервис Samsung, предлагающий коллекцию цифровых произведений искусства и фотографий для отображения на экране телевизора. В библиотеке уже собрано более 5000 работ из музеев и галерей по всему миру, а сервис доступен более чем в 115 странах. Компания также сотрудничает с более чем 800 художниками.

Фото Samsung/ithome

Поддержка Art Store предусмотрена для телевизоров Samsung 2025 модельного года Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, The Frame, The Frame Pro, Q8F, Q7F и The Movingstyle. Кроме того, сервис совместим со всеми телевизорами Samsung 2026 года с панелями Micro RGB, OLED, Neo QLED и Mini LED.

Среди OLED-моделей доступ к Art Store получили только международная версия Samsung S95H и европейская версия S99H.