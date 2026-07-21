Xiaomi выпустила ирригатор, который работает до 105 дней без зарядки

Xiaomi вывела на рынок новый ирригатор Mijia Smart Water Flosser Pro. Он получил цветной дисплей, поддержку приложения Xiaomi Home и обновленную насадку с вращением на 360 градусов. Новинка уже поступила в продажу в Китае. Рекомендованная цена устройства составляет 399 юаней (60 долларов), однако на старте продаж его предлагают за 349 юаней (52 доллара). С учетом государственных субсидий и дополнительных скидок стоимость может снизиться примерно до 303 юаней (45 долларов).

Изображение: Xiaomi

Ирригатор доступен сразу в трех цветах: золотом, Future Twilight и лавандовом. Главным новшеством стала насадка второго поколения, способная вращаться на 360 градусов. По словам Xiaomi, она формирует двухслойную струю воды, которая эффективнее очищает промежутки между зубами и другие труднодоступные участки полости рта.

Еще одной особенностью конструкции стал съемный резервуар для воды. Его можно легко снять для очистки, замены или более удобной транспортировки устройства.

На корпусе Mijia Smart Water Flosser Pro расположен цветной дисплей, который отображает выбранный режим работы и другую служебную информацию.

Новинка также интегрируется с экосистемой Xiaomi Home. Через фирменное приложение пользователь может настраивать давление воды, режим подачи струи и частоту импульсов, подбирая параметры под свои предпочтения.