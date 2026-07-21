Nvidia объявила войну дипфейкам. Новый ИИ за 22 мс определяет, настоящее видео или сгенерированное

Nvidia представила новый инструмент Synthetic Video Detector, предназначенный для обнаружения сгенерированных искусственным интеллектом видеороликов. Решение станет частью платформы микросервисов Nvidia NIM и ориентировано прежде всего на редакции СМИ и организации, которым необходимо быстро проверять подлинность видеоматериалов.

Сервис анализирует видео покадрово и рассчитывает вероятность того, что ролик был создан с помощью генеративного ИИ. Полученные результаты позволяют помечать подозрительные материалы, отправлять их на дополнительную проверку или временно исключать из публикации. При этом Nvidia подчеркивает, что инструмент не заменяет традиционные методы верификации, а служит дополнительным уровнем защиты.

Изображение Grok

По данным компании, точность распознавания достигает 92% для несжатого видео, 87% при сжатии на 15% и 82% при сжатии на 50%. Обработка ролика в разрешении Full HD занимает всего около 22 мс на видеокартах Nvidia RTX и примерно 30 мс на ускорителях Nvidia L40. Кроме того, Synthetic Video Detector уже занял лидирующие позиции в независимом тесте AI GVD Bench.