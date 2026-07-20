Земля может стать похожей на Сатурн, только кольца будут из спутников

Если проекты по созданию орбитальных дата-центров и спутниковых зеркал будут реализованы в заявленных масштабах, вокруг Земли может появиться яркое кольцо из искусственных спутников, напоминающее кольца Сатурна. С таким предупреждением выступили астрономы и специалисты по космической технике, считающие, что подобная инфраструктура способна радикально изменить вид ночного неба и серьезно осложнить астрономические наблюдения.

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Поводом для беспокойства стали планы сразу нескольких компаний. SpaceX, Blue Origin, Starcloud, Cowboy Space, Orbital и другие уже представили проекты орбитальных дата-центров, которые в сумме могут потребовать запуска более миллиона спутников. Одновременно компания Reflect Orbital предлагает развернуть группировку из 50 тысяч спутников с зеркалами, отражающими солнечный свет на отдельные участки Земли после захода солнца.

По словам профессора астронавтики Университета Бирмингема Хью Льюиса (Hugh Lewis), такие аппараты, скорее всего, будут размещаться на орбитах, проходящих вдоль линии терминатора — границы между дневной и ночной сторонами Земли. Именно здесь спутники могут практически непрерывно получать солнечную энергию, что особенно важно для космических дата-центров и орбитальных зеркал.

Если эти планы воплотятся в жизнь, огромное количество спутников окажется сосредоточено в одной плоскости и будет двигаться в одном направлении, формируя на небе яркую светящуюся полосу.

«Если вы посмотрите на ночное небо, то они будут находиться практически в одной плоскости, очень близко друг к другу и двигаться в одном направлении. Последствия для ночного неба будут совершенно катастрофическими», — считает Хью Льюис.

К похожим выводам пришла группа астрономов под руководством Саманты Лоулер (Samantha Lawler) из Университета Реджайны (Канада). С помощью компьютерного моделирования ученые оценили возможное влияние крупных спутниковых группировок, включая проекты Starmind от SpaceX, Project Sunrise компании Blue Origin и Stampede от Cowboy Space.

По расчетам исследователей, искусственных объектов на орбите может стать настолько много, что в определенные часы они будут заметнее большинства звезд и даже превзойдут их по количеству. Из-за вращения Земли такая «полоса» будет проходить над наблюдателями дважды в сутки — после заката и перед рассветом.

Особые опасения вызывает проект Reflect Orbital. Компания уже получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на запуск демонстрационного спутника Eärendil-1 с зеркалом размером 18 × 18 метров.

По оценкам Европейской южной обсерватории, если на орбиту действительно отправят все 50 тысяч зеркальных спутников, яркость ночного неба может увеличиться примерно на 300%, что существенно затруднит работу крупнейших наземных телескопов.

Американское астрономическое общество (AAS) также раскритиковало решение FCC выдать лицензию Reflect Orbital. По мнению организации, отраженный солнечный свет способен не только мешать научным наблюдениям, но и создавать помехи для пилотов, водителей и операторов астрономических телескопов.

В самой Reflect Orbital утверждают, что намерены минимизировать влияние своей технологии на астрономию и уже заказали независимые исследования, которые должны оценить последствия использования орбитальных зеркал.