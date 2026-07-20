Снижение скорости на дорогах может сэкономить до $22 млн в день на топливе

Исследование Университета Миннесоты показало, что соблюдение скоростных ограничений водителями снизило бы расход топлива и почти не увеличило бы время поездок

Соблюдение установленных ограничений скорости всеми водителями в США могло бы ежедневно экономить около $22 млн на топливе, 6,7 млн галлонов (25 млн литров) топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 57 000 метрических тонн. Такие оценки получили исследователи из Университета Миннесоты, проанализировав более 120 млн поездок по дорогам США.

Учёные изучили данные о движении автомобилей, ограничения скорости на дорогах и высоту местности, а затем использовали модели энергопотребления для разных типов транспортных средств. Для расчётов применялись инструменты моделирования динамики автомобилей, разработанные Национальной лабораторией по изучению возобновляемой энергии, NREL.

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Авторы отмечают, что зависимость расхода топлива от скорости давно известна с точки зрения физики, однако масштабный анализ реальных поездок позволил оценить эффект на уровне всей страны. По расчётам команды, более медленное вождение увеличило бы среднее время ежедневной поездки менее чем на 1 минуту.

Исследование касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые обеспечивают 14,6% общего энергопотребления США. Учёные отмечают, что современные автомобили стали экономичнее, но одновременно получили более мощные двигатели, из-за чего высокая скорость стала проще достижима.