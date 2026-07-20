Снижение скорости на дорогах может сэкономить до $22 млн в день на топливе
Исследование Университета Миннесоты показало, что соблюдение скоростных ограничений водителями снизило бы расход топлива и почти не увеличило бы время поездок
Соблюдение установленных ограничений скорости всеми водителями в США могло бы ежедневно экономить около $22 млн на топливе, 6,7 млн галлонов (25 млн литров) топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 57 000 метрических тонн. Такие оценки получили исследователи из Университета Миннесоты, проанализировав более 120 млн поездок по дорогам США.
Учёные изучили данные о движении автомобилей, ограничения скорости на дорогах и высоту местности, а затем использовали модели энергопотребления для разных типов транспортных средств. Для расчётов применялись инструменты моделирования динамики автомобилей, разработанные Национальной лабораторией по изучению возобновляемой энергии, NREL.
Авторы отмечают, что зависимость расхода топлива от скорости давно известна с точки зрения физики, однако масштабный анализ реальных поездок позволил оценить эффект на уровне всей страны. По расчётам команды, более медленное вождение увеличило бы среднее время ежедневной поездки менее чем на 1 минуту.
Исследование касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые обеспечивают 14,6% общего энергопотребления США. Учёные отмечают, что современные автомобили стали экономичнее, но одновременно получили более мощные двигатели, из-за чего высокая скорость стала проще достижима.
Авторы считают снижение скорости одним из способов уменьшить расход топлива без замены существующего автопарка. При этом они планируют продолжить работу и изучить влияние других факторов, включая резкие ускорения. Для этого исследователи будут использовать электромобиль с набором датчиков, чтобы в реальном времени анализировать поведение водителей и точнее оценивать влияние отдельных привычек на энергопотребление.
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