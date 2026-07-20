Apple усилила сотрудничество с Китаем и наняла команду разработчиков ИИ-модели Qwen

Компания привлекла создателей открытой версии модели Alibaba Qwen на фоне интеграции китайского ИИ в Apple Intelligence и поиска решений для Siri на рынке КНР

Apple, по данным аналитика Роберта Скобла (Robert Scoble), наняла оригинальную команду Alibaba, которая занималась подготовкой открытой версии ИИ-модели Qwen. Независимого подтверждения этой информации пока нет, однако шаг соответствует расширению сотрудничества Apple с китайской компанией.

Ранее Apple уже договорилась об интеграции моделей Qwen в Apple Intelligence для пользователей в Китае. Решение позволяет владельцам устройств Apple получать доступ к функциям модели Alibaba, включая понимание и генерацию текста и изображений, без переключения между отдельными сервисами.

Источник: Realguy/X

Интеграция Qwen используется в рамках Apple Intelligence аналогично тому, как сейчас пользователи устройств Apple могут обращаться к ChatGPT через встроенную систему. При этом обновлённая Siri получила функции работы с контекстом пользователя и содержимым экрана: например, она может анализировать изображения, учитывать персональную информацию и выполнять действия вроде добавления событий в календарь.