Samsung начала распространять свежайшее июльское обновление One UI для Galaxy Z Fold7 и Z Flip7

Она уже вышла в Европе

Samsung выпустила июльское обновление программного обеспечения на базе One UI 8.5 для новых складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в Европе.

Для Galaxy Z Fold7 новая прошивка получила номера сборок F966BXXSBBZG3 / F966BOXMBBZG3 / F966BXXSBBZG3, а для Galaxy Z Flip7 — F766BXXSBBZG3 / F766BOXMBBZG3 / F766BXXSBBZG3.

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Обновление основано на оболочке One UI 8.5 и включает июльский пакет безопасности Android. Помимо устранения уязвимостей, оно должно повысить стабильность работы устройств и исправить выявленные ошибки.