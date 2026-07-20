Samsung начала распространять свежайшее июльское обновление One UI для Galaxy Z Fold7 и Z Flip7
Она уже вышла в Европе
Samsung выпустила июльское обновление программного обеспечения на базе One UI 8.5 для новых складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в Европе.
Для Galaxy Z Fold7 новая прошивка получила номера сборок F966BXXSBBZG3 / F966BOXMBBZG3 / F966BXXSBBZG3, а для Galaxy Z Flip7 — F766BXXSBBZG3 / F766BOXMBBZG3 / F766BXXSBBZG3.
Обновление основано на оболочке One UI 8.5 и включает июльский пакет безопасности Android. Помимо устранения уязвимостей, оно должно повысить стабильность работы устройств и исправить выявленные ошибки.
Пока обновление распространяется только в европейских странах, однако в ближайшее время Samsung, как ожидается, расширит его доступность и на другие регионы.
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