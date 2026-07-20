Возрожденная Volga продаётся гораздо лучше новых «Москвичей»: за месяц продано около 1000 автомобилей
В линейке представлены три модели
За первый полный месяц продаж возрожденного бренда Volga в России было реализовано около 1000 автомобилей.
Такой результат оказался заметно выше ожиданий для нового бренда, который только выходит на рынок. Для сравнения, показатели Volga на старте выглядят сильнее, чем у некоторых других проектов с возвращением отечественных автомобильных марок, включая «Москвич».
Напомним, в апреле 2025 года на российском рынке было реализовано всего 68 новых кроссоверов «Москвич М70» и 38 единиц «Москвич М90». По сравнению с мартом, когда было продано 162 машины, продажи обеих моделей продемонстрировали снижение.
Если учитывать заявленный годовой план продаж, то за первый месяц Volga смогла выполнить около 4% от целевого объема.
Напомним, 19 июня в России официально стартовали продажи автомобилей под брендом Volga, покупателям предложили кроссоверы K40 и K50, а также седан C50.
Базовый кроссовер K40 оценён от 2 749 000 руб., седан C50 — от 2 899 000 руб., а старший кроссовер K50 стартует с 4 199 000 руб. Все модели построены на платформах, связанных с решениями Geely, но адаптированы под российский рынок.
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