Honda за $33 000 с LiDAR, радаром и камерами, которая косит траву. Представлена газонокосилка ProZision Autonomous ZTR

ProZision Autonomous ZTR самостоятельно строит маршрут и повторяет его с точностью до 3 см

Комфортный дом

Honda начала поставки полностью электрической коммерческой газонокосилки ProZision Autonomous ZTR с функцией автономного управления. Новинка, впервые показанная в виде концепта в 2023 году, уже выпускается серийно на заводе компании в Северной Каролине и поступает к дилерам в США. Цена составляет 33 000 долларов.

Главная особенность модели — возможность полностью автономной работы. Оператору достаточно один раз вручную проехать по участку, после чего система запоминает маршрут, оптимизирует его и в дальнейшем самостоятельно выполняет покос без участия человека.

Изображение Honda/ithome

Для навигации используются GPS, LiDAR, миллиметровый радар и камеры кругового обзора. По данным Honda, газонокосилка способна повторять ранее записанный маршрут с точностью около 3 см.

Компания рассчитывает занять часть американского рынка коммерческих газонокосилок объемом около 2 млрд долларов. В Honda считают, что спрос на подобную технику будет расти из-за нехватки работников в сфере ландшафтного дизайна, а также ужесточения экологических требований.

Более 100 городов и округов США уже ограничили или полностью запретили использование бензиновой садовой техники, а во многих регионах действуют строгие нормы по уровню шума, что ускоряет переход на электрические устройства.

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