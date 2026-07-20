Honda за $33 000 с LiDAR, радаром и камерами, которая косит траву. Представлена газонокосилка ProZision Autonomous ZTR
ProZision Autonomous ZTR самостоятельно строит маршрут и повторяет его с точностью до 3 см
Honda начала поставки полностью электрической коммерческой газонокосилки ProZision Autonomous ZTR с функцией автономного управления. Новинка, впервые показанная в виде концепта в 2023 году, уже выпускается серийно на заводе компании в Северной Каролине и поступает к дилерам в США. Цена составляет 33 000 долларов.
Главная особенность модели — возможность полностью автономной работы. Оператору достаточно один раз вручную проехать по участку, после чего система запоминает маршрут, оптимизирует его и в дальнейшем самостоятельно выполняет покос без участия человека.
Для навигации используются GPS, LiDAR, миллиметровый радар и камеры кругового обзора. По данным Honda, газонокосилка способна повторять ранее записанный маршрут с точностью около 3 см.
Компания рассчитывает занять часть американского рынка коммерческих газонокосилок объемом около 2 млрд долларов. В Honda считают, что спрос на подобную технику будет расти из-за нехватки работников в сфере ландшафтного дизайна, а также ужесточения экологических требований.
Более 100 городов и округов США уже ограничили или полностью запретили использование бензиновой садовой техники, а во многих регионах действуют строгие нормы по уровню шума, что ускоряет переход на электрические устройства.
Комментарии