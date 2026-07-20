Представлен Vivo X300e — тонкий смартфон с аккумулятором 7200 мА•ч и камерой Zeiss

Предзаказы уже открыты, а продажи стартуют 27 июля

Vivo официально представила смартфон X300e — новую модель линейки X300, созданной совместно с Zeiss. Компания уже открыла прием предварительных заказов, а старт продаж намечен на 27 июля.

Полные характеристики производитель пока не раскрыл, однако ранее инсайдеры сообщили практически все ключевые параметры устройства. Ожидается, что Vivo X300e получит 6,59-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 5.

Фото Vivo/gizmochina

Основная камера, настроенная совместно с Zeiss, предположительно включает 50-мегапиксельный главный датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический модуль на базе Sony IMX8. Фронтальная камера также получит разрешение 50 Мп.

Одной из главных особенностей новинки станет аккумулятор емкостью 7200 мА•ч с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки. При этом толщина корпуса составит всего 7,99 мм, а масса — около 203 г.

Фото Vivo/gizmochina