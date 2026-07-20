Миниатюрная зарядка мощностью 60 Вт за $15. Представлен адаптер Huntkey Lingdong F60 Milk Tea

Huntkey представила новое компактное зарядное устройство Lingdong F60 Milk Tea. Новинка оснащена одним портом USB-C с выходной мощностью до 60 Вт и уже поступила в продажу в Китае по цене около 15 долларов. В комплект входит кабель USB-C длиной 1,2 м.