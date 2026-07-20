Миниатюрная зарядка мощностью 60 Вт за $15. Представлен адаптер Huntkey Lingdong F60 Milk Tea
Компактный адаптер Lingdong F60 получил складную вилку, USB-C и поддержку большинства популярных протоколов быстрой зарядки
Huntkey представила новое компактное зарядное устройство Lingdong F60 Milk Tea. Новинка оснащена одним портом USB-C с выходной мощностью до 60 Вт и уже поступила в продажу в Китае по цене около 15 долларов. В комплект входит кабель USB-C длиной 1,2 м.
Адаптер выполнен в компактном корпусе размером 36 х 36 х 41 мм и весит всего 62 г. Он получил складную вилку и выпускается в трех цветах: розовом, белом и зеленом.
Единственный разъем USB-C поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, включая USB PD с поддержкой AVS, QC, PPS, SCP и UFCS.
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