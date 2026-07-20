Дистанционный мониторинг здоровья стал доступен по полису ОМС

Дистанционный мониторинг здоровья пациентов включен в систему обязательного медицинского страхования. В России такая помощь стала доступна через сервис «Персональные медицинские помощники», работающий на платформе медицинского интернета вещей IoMT.Istok, разработанной НПП «Исток» имени Шокина (входит в холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех).

Система объединяет медицинские приборы пациента, мобильное приложение и региональные информационные системы здравоохранения. Данные с тонометров, глюкометров, кардиомониторов и других устройств автоматически передаются врачу, что позволяет дистанционно контролировать состояние пациентов и при необходимости корректировать лечение.

Удаленное наблюдение по полису ОМС доступно пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом первого и второго типа. Платформа прошла апробацию в 16 регионах, и сейчас используется уже в 30 субъектах России. К системе подключено более 392 тысяч медицинских устройств, дистанционным наблюдением пользуются свыше 40 тысяч пациентов, включая беременных женщин. Полученный в ходе пилотного проекта опыт лег в основу национальных стандартов для систем дистанционного медицинского наблюдения.