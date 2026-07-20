Юбилейный кроссовер Belgee X70 передан покупателю

Белорусская компания «Белджи» передала покупателю юбилейный, 50-тысячный кроссовер Belgee X70. Им стал полноприводный автомобиль в комплектации «Престиж+» синего цвета. Он поступил к официальному дилеру в Нижнем Новгороде, где и состоялась его выдача владельцу.

Изображение: Belgee Изображение: Belgee

Belgee X70 выпускается в Белоруссии более двух лет и остается одной из ключевых моделей марки. Осенью прошлого года кроссовер прошел обновление, получив измененный внешний вид и расширенное оснащение.

На российском рынке модель предлагается с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. Переднеприводные версии оснащаются шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а полноприводные — семиступенчатым преселективным «роботом» с двойным мокрым сцеплением и системой мягкого гибрида.